ترامب ينتقد قرار الاحتياطي الفيدرالي الخاص برفع أسعار الفائدة

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صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه الخطوات التي قام بها “المجلس الاحتياطي الفيدرالي” الخاص برفع أسعار الفائدة، وأعلن الرئيس الأمريكي عن رغبته في العمل على بقاء أسعار الفائدة عند حدود منخفضة.

وصرح الرئيس الأمريكي قائلا “أفضل أسعار الفائدة المنخفضة”، وأشار إلى إن “المجلس الاحتياطي الفيدرالي يفعل ما يعتقد أنه ضروري لكنني لا يعجبني ما يفعلونه”.

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وأشار الرئيس الأمريكي أن التطورات التي يشهدها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الراهنة تتعلق بمعدلات التضخم الاقتصادي، وأعرب الرئيس عن قناعته بضرورة عدم التسرع في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، “خصوصاً في حالة عدم وقع أي مشكلة تتعلق بالتضخم ولا تراه عائداً مجدداً”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن “المجلس الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي قد أعلن عن قراره في يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر السابق لعام 2018 بشأن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام المالي الجاري لتصل نسبة الفائدة ما بين 2% و2.25%.

كما أعلن جيروم بأول رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي أن قرار رفع أسعار الفائدة لا يأخذ في عين الاعتبار العوامل السياسية، وقد قوبلت تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي بانتقادات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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