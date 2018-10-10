رأس مال البورصة يربح 2.4 مليار جنيه.. وختام التعاملات على ارتفاع جماعي

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2.4 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 758.324 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 184 مليون ورقة مالية بقيمة 774 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21.6 ألف عملية لـ161 شركة ، بينما سجلت تعاملات المصريين نسبة 52.62% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 35.39% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 11.99% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 56.43% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 43.56%.

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صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية مالت نحو البيع بقيمة 42.2 مليون جنيه ، 10.8 مليون جنيه ، 51.5 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 644 ألف جنيه ، 31.8 مليون جنيه ، 72.2 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.24% وأغلق عند مستوى 13621 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.43% وأغلق عند مستوى 2099 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.02% عند مستوى 12947 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.45% عند مستوى 692 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% وأغلق عند مستوى 1741 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.26% حيث وصل إلى مستوى 449 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 41 شركة ، ولم تتغير مستويات 39 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي محدود في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أنهت جلسة منتصف الأسبوع أمس الثلاثاء ، على انخفاض جماعي في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول منتصف الأسبوع أمس الثلاثاء ، عند مستوى 15.588 وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» ، أنه رغم وجود التداول عند منطقة دعم مهمة ومستهدفة ، لم تظهر إشارات شراء حتى واضحة حتى اللحظة ، ما يدفع للانتظار لمزيد من الوقت ، حتى ظهور إشارات شراء جديدة ، على أن يكون الدعوم التالية هي 13.200-13.000 نقطة.