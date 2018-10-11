اليوم.. الحكومة تقترض 19 مليار جنيه من البنوك

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يستعد البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بالنيابة عن وزارة المالية ، لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.7 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي ، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 364 يومًا ، 9.2 مليار جنيه ، فضلا عن أذون بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.

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وتشير التوقعات إلى وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي ، إلى 440 مليار جنيه ، حيث يتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة ، وأدوات الدين الحكومية بالنيابة عن وزارة المالية ، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.