البورصة تبدأ تعاملات اليوم بتراجع جماعي.. وتراجع رأس المال بقيمة 18 مليار جنيه

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افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي حاد في مؤشراتها كافة ، حيث تأثرت البورصة بتراجع معظم البورصات العالمية.

وتراجع رأس المال السوقي في البورصة المصرية بقيمة 17.5 مليار جنيه ، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

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مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 3.17% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 3.17% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 4.1%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع هو الآخر بنسبة 1.28% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.62%.