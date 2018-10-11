البورصة تواصل انخفاضها الحاد في منتصف تعاملات اليوم

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها الحاد في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 3.1% ، حيث وصل إلى مستوى 13198 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 3.42% ، حيث وصل إلى مستوى 2027 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 3.93% حيث وصل إلى مستوى 12439 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 1.55% ، حيث وصل إلى مستوى 682 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا ، وذلك بنسبة 1.81% حيث وصل إلى مستوى 1710 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، على تراجع جماعي حاد في مؤشراتها كافة ، حيث تأثرت البورصة بتراجع معظم البورصات العالمية ، وتراجع رأس المال السوقي في البورصة المصرية بقيمة 17.5 مليار جنيه ، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 3.17% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 3.17% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 4.1%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع هو الآخر بنسبة 1.28% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.62%.