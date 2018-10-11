البورصة تواصل خسائرها في نهاية التعاملات ورأس المال يفقد 14 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 14.1 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 744.193 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم بلغ 512 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه ، عن طريق تنفيذ 31.6 ألف عملية لـ169 شركة ، بسبب تنفيذ صفقة شركة «ثروة كابيتال».

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 36.27% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 52.47% ، بينما استحوذ العرب على 11.26% ، أما المؤسسات فاستحوذت على 72.36% ، وباقي المعاملات كانت نن نصيب الأفراد بنسبة 27.63%.

صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه ، ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 499 مليون جنيه ، 168 مليون جنيه ، 23 مليون جنيه ، 468 مليون جنيه ، 355 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.48% ، حيث أغلق عند مستوى 13283 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 2.53% حيث أغلق عند مستوى 2046 نقطة ، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 3.10% عند مستوى 12546 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.12% عند مستوى 685 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.30% ، حيث أغلق عند مستوى 1718 نقطة ، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% حيث وصل إلى مستوى 448 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 118 شركة ، ولم تتغير مستويات 25 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء ، بينما افتتحت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع جماعي حاد في مؤشراتها كافة ، حيث تأثرت البورصة بتراجع معظم البورصات العالمية ، وتراجع رأس المال السوقي في البورصة المصرية بقيمة 17.5 مليار جنيه ، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.