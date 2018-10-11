تعرف على حجم دعم الدولة للمواد البترولية

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أظهرت إحصائيات وبيانات حول حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد البترولية أن القيمة الإجمالية لدعم المواد البترولية تبلغ حاليا 124.45 مليار جنيه.

تقدم الدولة دعما للمواد البترولية في الوقت الحالي ، بقيمة تبلغ 124.45 مليار جنيه مصري ، وذلك ضمن بيانات وإحصائيات حديثة ، بشأن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد البترولية.

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الإحصائيات والبيانات أظهرت أنه فيما يخص أسطوانة البوتاجاز ، فيبلغ سعر بيعها للمستهلك 50 جنيها ، بينما تبلغ تكلفتها الفعلية 161 جنيها ، ليكون الدعم المقدم لأسطوانة البوتاجاز 111 جنيهًا.

أوضحت الإحصائيات أنه فيما يخص البنزين ، فإن قيمة الدعم السنوي تبلغ 20 مليار جنيه ، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 10 مليارات لتر ، وذلك بمتوسط دعم يبلغ جنيهين للتر الواحد.

وذكرت الإحصائيات والبيانات ، أن سعر لتر بنزين 95 للمستهلك يبلغ 7.75 جنيه للتر ، بينما تبلغ التكلفة الفعلية له 9.40 جنيه ، والدعم المقدم 1.70 جنيه ، أما سعر لتر بنزين 92 ، فيبلغ 6.75 جنيه ، أما التكلفة الفعلية فتبلغ 8.80 جنيه ، والدعم المقدم 2.5 جنيه ، بينما يبلغ سعر لتر بنزين 80 في السوق 5.5 جنيه ، والتكلفة الفعلية للتر 7.60 ، أما الدعم المقدم للتر فهو 2.10 جنيه.

ولفتت الإحصائيات والبيانات ، إلى أنه بالنسبة للسولار ، فيبلغ سعر بيع اللتر 5.50 جنيه ، والدعم المقدم 3.80 جنيه ، والمستهلك سنويا 16.5 مليار لتر ، والدعم السنوي 64 مليار جنيه.

وفيما يخص المازوت ، أوضحت الإحصائيات أن سعر بيع الطن للمستهلك يبلغ 3500 جنيه ، والتكلفة الفعلية له 4100 جنيه ، والدعم المقدم له 600 جنيه ، والمستهلك سنويا 9 ملايين طن ، والدعم السنوي 5.5 مليار جنيه.

وذكرت البيانات والإحصائيات ، أنه بالنسبة للكهرباء ، فإن سعر الكيلووات الواحد على ضوء سعر برميل البترول «برنت» 85 دولارا ، يبلغ 83.7 قرش ، بينما التكلفة الفعلية 104.7 قرش ، والدعم المقدم 21 قرشا ، كما أن حجم المستهلك سنويا من الكهرباء يبلغ 176.8 مليار كيلو وات في الساعة ، والدعم السنوي 37 مليار جنيه ، بينما بلغ الدعم المدرج في نهاية موازنة 2018 /2019 ، قيمة 16 مليار جنيه.