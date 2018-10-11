تعرف على حجم دعم الدولة للمواد البترولية

أظهرت إحصائيات وبيانات حول حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد البترولية أن القيمة الإجمالية لدعم المواد البترولية تبلغ حاليا 124.45 مليار جنيه.
تقدم الدولة دعما للمواد البترولية في الوقت الحالي ، بقيمة تبلغ 124.45 مليار جنيه مصري ، وذلك ضمن بيانات وإحصائيات حديثة ، بشأن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد البترولية.
الإحصائيات والبيانات أظهرت أنه فيما يخص أسطوانة البوتاجاز ، فيبلغ سعر بيعها للمستهلك 50 جنيها ، بينما تبلغ تكلفتها الفعلية 161 جنيها ، ليكون الدعم المقدم لأسطوانة البوتاجاز 111 جنيهًا.
أوضحت الإحصائيات أنه فيما يخص البنزين ، فإن قيمة الدعم السنوي تبلغ 20 مليار جنيه ، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 10 مليارات لتر ، وذلك بمتوسط دعم يبلغ جنيهين للتر الواحد.
وذكرت الإحصائيات والبيانات ، أن سعر لتر بنزين 95 للمستهلك يبلغ 7.75 جنيه للتر ، بينما تبلغ التكلفة الفعلية له 9.40 جنيه ، والدعم المقدم 1.70 جنيه ، أما سعر لتر بنزين 92 ، فيبلغ 6.75 جنيه ، أما التكلفة الفعلية فتبلغ 8.80 جنيه ، والدعم المقدم 2.5 جنيه ، بينما يبلغ سعر لتر بنزين 80 في السوق 5.5 جنيه ، والتكلفة الفعلية للتر 7.60 ، أما الدعم المقدم للتر فهو 2.10 جنيه.
ولفتت الإحصائيات والبيانات ، إلى أنه بالنسبة للسولار ، فيبلغ سعر بيع اللتر 5.50 جنيه ، والدعم المقدم 3.80 جنيه ، والمستهلك سنويا 16.5 مليار لتر ، والدعم السنوي 64 مليار جنيه.
وفيما يخص المازوت ، أوضحت الإحصائيات أن سعر بيع الطن للمستهلك يبلغ 3500 جنيه ، والتكلفة الفعلية له 4100 جنيه ، والدعم المقدم له 600 جنيه ، والمستهلك سنويا 9 ملايين طن ، والدعم السنوي 5.5 مليار جنيه.
وذكرت البيانات والإحصائيات ، أنه بالنسبة للكهرباء ، فإن سعر الكيلووات الواحد على ضوء سعر برميل البترول «برنت» 85 دولارا ، يبلغ 83.7 قرش ، بينما التكلفة الفعلية 104.7 قرش ، والدعم المقدم 21 قرشا ، كما أن حجم المستهلك سنويا من الكهرباء يبلغ 176.8 مليار كيلو وات في الساعة ، والدعم السنوي 37 مليار جنيه ، بينما بلغ الدعم المدرج في نهاية موازنة 2018 /2019 ، قيمة 16 مليار جنيه.
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