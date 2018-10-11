خلال أسبوع.. البورصة تخسر 39 مليار جنيه

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بنهاية جلسات هذا الأسبوع ، تبين أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، خسر نحو 38.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 744.190 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 4.9% عن الأسبوع الماضي

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي للبورصة ، تراجع خلال جلسات الأسبوع المنتهي ، من 493.148 مليار جنيه ، حتى 464.592 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 5.8% ، بينما هبط رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ط من 174.417 مليار جنيه حتى 166.671 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 4.4%.

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أما رأس المال السوقي لمؤشر الأوسع نطاقا ، فهبط من 667.565 مليار جنيه ، حتى 631.263 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض 5.4%.

قيمة التداول على إجمالي السندات في البورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهي ، بلغت نحو 439 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 445 ألف سند تقريبا.