تعرف على حصيلة بيع 61 سيارة خاصة بجمارك مطار القاهرة بالمزاد العلني

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أقامت مصلحة الجمارك التابعة لميناء القاهرة الجوين اليوم الجمعة، الموافق 12 أكتوبر، جلسة مزاد علني لبيع عدد 61 سيارة واردة من الخارج وبعض المركبات الأخرى التي تم مصادرتها من قبل الجمرك.

وقد بلغت حصيلة البيع النهائى لجلسة المزاد العلنى الخاص بسيارات جمارك مطار القاهرة، نحو 9 ملايين و731 ألفا و500 جنيه وهي ثمن بيع 61 لوط سيارات وارد من الخارج، ولوط مواتير سيارات، ولوط موتوسيكلات، ولوط توك توك من مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك.

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تجدر الإشارة إلى ان الجلسة أقيمت بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة، وخلال جلسة المزاد تم بيع 47 لوطا بيعا نهائيا، كما تم سحب 2 لوط من المزاد، وتبقى 15 لوطا لم تباع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.