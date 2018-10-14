موقع حجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر.. شروط ونظم السداد وطريقة الحجز

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تعرف على الموقع الرسمي لحجز مشروع جنه للإسكان الفاخر، وشروط ونظم السداد وطريقة الحجز، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح الموقع الرسمي لحجز مشروع جنة للإسكان الفاخر في ستة مدن من المدن الجديدة تتراوح مساحة الوحدة السكنية في المشروع ما بين مائة وخمسة عشر متراً إلى مائة خمسين متر مربع، والوحدة السكنية كاملة التشطيب مكونة من ثلاثة غرف وصالة.

شروط حجز شقق مشروع جنة

إن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وإن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصي عليه قرار وصاية.

لم يسبق للمتقدم أو لأحد من أفراد أسرته “الزوج، والزوجة، والأولاد القصر” الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/ التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

تعتبر أحكام القانون رقم لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة اللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 55 لسنة 2014، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع و مكملات لأحكامه

الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط.

يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وإن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية، وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة، والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً.

لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق مساحات مختلفة تبعاً لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقاً للقواعد المتعبة بالهيئة في هذا الشأن.

خطوات حجز وحدات مشروع جنة السكني

الخطوة الأولى

التقييد من الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري إلى الأحد الموافق الرابع من شهر نوفمبر لعام 2018 الساعة 11:59 مساءاً:

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الدخول على الموقع الإلكتروني hbd-reservation.com، بنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل “المساحة، الأسعار، أرقام العمارات”، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل “فيديو/ مكتوبة”.

يقوم المتقدم بإقامة حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي، ورقم الموبايل، والبريد الإلكتروني.

يفضل تسجيل البريد الإلكتروني الخاص للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور.

يتم إرسال الرسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

عن طريق الضغط على مفتاح “استخراج رقم الاستمارة” سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية “اسم العميل/ العنوان/ الرقم القومي للمواطن/ الإيميل/ اسم الزوجة ورقمها القومي” ، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي الزوج والزوجة وجه وظهر في ورقة واحدة.

في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سوف يتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

يقوم العميل بتحويل مبلغ قدره مائة ألف جنية مصري مقدم حجز إلى جانب دفع مبلغ خمسمائة جنية مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب رقم الاستمارة الذي يتم الحصول عليه بالخطوة السابقة ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق ACH.

سويفت “سويفت كود HDBKEGGXXX

التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعمل بالبنك.

سوف يتم إرسال رسالة SMS للعميل تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال اثنين وسبعين ساعة “ثلاثة أيام عمل” من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

الخطوة الثانية للحجز:

من يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر نوفمبر لعام 2018 وحتى يوم الخميس الموافق الخامس عشر منه:

وهي مراجعة داخلية في البنك.

الخطوة الثالثة للحجز:

تتم اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر لعام 2018 وحتى الساعة 23:59 يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام 2018:

الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

يتم ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدة المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو الآتي:

المحافظة.

المدينة.

المنطقة.

نوع الوحدة.

رقم العمارة.

رقم الوحدة.

ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة التي قد تم اختيارها سوف يتم رد المبالغ المسددة تبعاً للآتي:

سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم لحجز، وبنفس أسلوب السداد السابق الذي تم به سداد المبلغ مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء تخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.