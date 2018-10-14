الضرائب: غدًا أخر موعد لسداد الضريبة العقارية بدون غرامة

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أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن غدًا الأثنين 15 أكتوبر، هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير، للمواطنين الذين يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية بنفس القيمة المالية.

حيث أكدت سامية حسين، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، الموافق 14 أكتوبر، أن المهلة الإضافية تنتهي يوم 15 أكتوبر الجاري والتي كانت قد بدأت منذ ثلاثة أشهر في 15 يوليو الماضي وتم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالى تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام .

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وأوضحت رئيس المصلحة أنه يمكن للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، مضيفه أنه يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فإنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة.

ولفتت الدكتورة سامية حسين إلى أنه في حال سدد الممول المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجارى حتى نهاية ديسمبر 2018 دون غرامة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن تيسيرات المصلحة لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة سداد مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة .

وبخصوص الضريبة العقارية، اصدرت وزارة المالية بيانًا ، وضحت فيه بعض التيسيرات التي قدمتها الوزارة للممولين المتقدمين بدفع الضرائب العقارية،ومنها أيضًا إعطاء مهلة لأصحاب السكن الخاص التي تقل قيمته عن مليوني جنيه حيث سمحت لهم المصلحة بعدم الذهاب حتي 30/6/2019 منعًا للزحام مع الممولين المطالبين حاليًا بالضريبة وأنه يمكنهم الاستفادة بالمهلة التي تستمر لمدة ثمانية أشهر ونصف، حيث يمكن خلال هذه الفترة الذهاب لتقديم نموذج الإعفاء الخاص بوحدتهم السكنية والحصول عليه مباشرة من المأمورية التابعين لها.

وخلال جولتها ببعض مأموريات الضرائب العقارية، أثنت الدكتورة سامية حسين رئيس المصلحة ، على حسن سير العمل في المأموريات الضريبية والتي امتدت ساعات العمل بها حتى الساعة التاسعة مساءً للتيسير على المواطنين وتجنب التزاحم نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين لسداد الضريبة المستحقة عليهم.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الضرائب العقارية قد قامت بتدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين.

فضلا عن توفير قائمة مختصرة تتضمن الإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو في مبني الخزانة العامة بلاظوغلى.