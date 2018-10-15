الزراعة تطرح 110 قطعة أرض في مزاد علني الأربعاء القادم

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صرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تمثلها “الهيئة العامة للإصلاح الزراعي” عن طرح ما يقارب من مائة وعشرة قطعة أرض فضاء تابعة إليها، وتلك الأراضي قائمة في المحافظات التالية “محافظة الجيزة، محافظة المنيا، ومحافظة الشرقية”.

وأضافت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تلك الأراضي سوف يتم طرحها في المزاد العلني خلال فعاليات الجلسة التي سوف تم عقدها من قبل “الهيئة العامة للخدمات الحكومية” في قاعة “النادي المصري”، وذلك في يوم الأربعاء القادم.

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صرح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور “حسن الفولي” قائلاً “سوف يتم خلال فعاليات الجلسة المقرر أن يتم خلالها إجراء المزاد طرح ثلاثة قطع أراضي للبيع فضاء في محافظة الجيزة وبالتحديد في كفر غطاطي التابعة لمنطقة الهرم، ومساحتها تصل إلى تسعمائة وثمانين متر مربع، ومائتين متر مربع، وثلاثة آلاف ومائتين متر مربع”.

وأضاف ” وسوف يتم طرح ستة وخمسين قطعة أرض تابعة إلى جمعية فليني فهمي القائمة في محافظة المنيا وبالتحديد في منطقة مغاغة، بمساحات تتراوح ما بين مائة وخمسة عشر متر مربع، ومائة وسبعة وخمسين متر مربع”.

وأوضح مدير الهيئة “ومن ضمن الأراضي المطروحة خلال فعاليات جلسة المزاد يوم الأربعاء القادم سوف يتم طرح بيع واحد وخمسين قطعة أرض في محافظة الشرقية، منه سبع قطع أراضي فضاء قائمة في كفر أبو كبير بمساحات تراوح ما بين مائة وتسعة وعشرين متر مربع، ومائة وثلاثة وستون متر مربع”.

وأشار “إلى طرح ست أراضي قائمة في منشأة رضوان التابعة إلى مركز أبوكبير بمساحة تصل إلى مائة وتسعة وستين متر مربع لكل قطعة على حدة، كما سوف يتم طرح تسع قطع أرض فضاء قائمة في كفر صقر بمساحات تتراوح ما بين مائة وسبعة وثلاثين متر مربع، ومائة وسبعين ونصف متر مربع، ومائتين وأربعين متر مربع، كما سيتم طرح قطعتان بجمعية حانوت كفر صقر على مساحة تسعة وتسعين متر مربع ومائة وعشرين متر مربع”.

وأضاف مدير الهيئة “سوف يتم أيضا طرح خمس قطع أراضي فضاء في جمعية المقطم ناحية عزبة عشرين الحجر في مركز أولاد صقر بمساحات تصل إلى مائة وأربعة وأربعين متر مربع، ومائة وستين متر مربع، ومائتين وخمسة عشر متر مربع”.

علاوة على طرح تسع قطع أراضي في جمعية الصوفية القائمة في مركز أولاد صقر بمساحات تصل إلى مائة وعشرين متر مربع و216.5 متر مربع، إلى جانب طرح اثنا عشر قطعة أرض في عزبة سمير حنا القائمة في مركز كفر صقر بمساحات تبدأ من مائة وثلاثة وثمانين متر مربع، ومائة واثنين وتسعين متر مربع، ثلاثمائة وأحد عشر متر مربع.

كما أوضح مدير الهيئة أنه سوف يم طرح قطعة أرض مشاع قائمة في “حوض دائر الناحية/ عشرة” القائمة في ناحية ميت أبو عربي في جمعية النخاس وتصل مساحة تلك الأراضي المطروحة للبيع حوالي سبعة قراريط.

أشار حسن الفولي قائلاً “إن تلك الإجراءات تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة إلى وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة إلى وزارة المالية المصرية من أجل أن يتم طرح تلك المساحات سالفة الذكر الغر مستغلة للبيع في مزاد علني”.

وأكد إن عملية طرح تلك الأراضي في مزاد علني يأتي بناء على تنفيذ فعاليات الاتفاق على ما تم التوصل إليه خلال فعاليات اجتماع مجلس إدارة الهيئة، وأضاف قائلاً “سوف يتم طرح كراسات الشروط والمواصفات إلى جميع الراغبين في دخول المزاد وذلك في مقر الإدارة المركزي للشؤون المالية والإدارية بهيئة الخدمات الحكومية”.

وأكد حسن الفولي “إن تلك الإجراءات المتخذة من أجل إجراء المزاد العلني يأتي طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات، ومن أجل العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول للمنافسة أثناء بيع تلك الأراضي لتحقيق أعلى قيمة تعود بالنفع والفائدة على موارد الدولة المصرية”.

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