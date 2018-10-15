واشنطن تسعى إلى إدراج بند في الاتفاقيات التجارية من أجل منع التلاعب بالعملات

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صرح ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي قائلاً “إن واشنطن تريد أن يتم إدراج بند منع التلاعب في العملات في الاتفاقيات التجارية خلال الفترة المستقبلية بما في ذلك الاتفاقيات مع دولة اليابان، تماشياً مع بند العملة في الاتفاقيات الجديدة من أجل العمل على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا”.

أدت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي إلى إثارة قلق دولة اليابان حيث قامت وسائل الإعلام المحلية في اليابان بنشر تقرير عن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في العمل على إضفاء صفة التلاعب في العملة دون أي تدخلات خلال الفترة المستقبلية في سوق العملاء إلى جانب إن دولة اليابان من أجل احتواء أي ارتفاع حادة في قيمة عملاتها “الين”.

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يعد الين الياباني ملاذ آمن داخل الدولة الآسيوية ويعمل على جذب مزيد من التدفقات المالية خلال أوقات اضطرابات الأسواق التجارية والمالية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى العمل على زيادة قمته خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي لجموع الصحفيين خلال فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في إندونيسيا وبالتحديد في بالي حيث أكد “إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى البند المتعلق بالعملات خلال الاتفاقيات الاقتصادية بين واشنطن والمكسيك وكندا كنموذج لجميع الصفقات التجارية التي سوف تتم خلال فترة المستقبل من أجل منع جميع الشركات التجارية من التلاعب في العملات”.

وقد وجه الوزير الأمريكي انتقاده الشديد إلى دولة الصين بسبب الانخفاضات التي تم خلال الفترة السابقة في قيمة العملة الصينية “اليوان” وأضاف “إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل مسألة العملة جزء رئيسي في أي محادثات بشأن حل النزاع التجارية بين الصين وواشنطن”.

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