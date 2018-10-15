نائب وزير الإسكان: الدولة لا تنافس القطاع الخاص

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صرح نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعي قائلاً “إن الدولة المصرية تقوم بطرح وحدات سكنية وكذلك أراضي بمساحات وأسعار متنوعة لخدمة فئات الدخل المختلفة بحيث تتناسب مع الجميع ولا تشكل الدولة عبء أو منافسة للقطاع الخاص”.

وأضاف قائلاً “إن الدولة المصرية مثلما تقوم بطرح وحدات إلى المواطنين تعمل أيضا على توفير الأراضي إلى المستثمرين في جميع المدن الجديدة، وخلال أيام قليلة سوف يتم طرح أراضي للاستثمار العقاري بعدد من المدن الجديدة”.

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وأكد إن طرح الأراضي الاستثمارية سوف يكون في مدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة من أجل إقامة “كمبوند” سكني على مساحات تبدأ من ستة عشر فدان إلى ستين فدان.

وأوضح أن الدولة المصرية قد بدأت منذ ساعات بإتاحة كراسات شروط إلى مشروع جنة للإسكان الفاخر، كما تقوم الدولة بشكل دائم ومستمر من العمل على طرح وحدات للإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، وتعمل على تنفيذ أكثر من خمسمائة ألف وحدة سكنية في مراحل التسليم المختلفة وسوف يتم تسليم نسبة منها.

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