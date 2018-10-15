البورصة تبدأ تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.09% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.10% ، وكذلكقفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.23%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 0.07% ، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتد كما هو متوقع ، حيث أغلق فوق المستوى 13.500 نقطة ، ورغم ذلك كانت أحجام التداول أقل من المتوسط ، بينما شهد النصف الثاني من الجلسة بعض الضغوط البيعية ، لكن هذا لم يزل تمامًا الأداء الإيجابي لجلسة أمس الأحد ، والذي انعكس بدوره في معظم الشموع على الرسوم البيانية اليومية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أنه على عكس التحركات الهابطة ، تحتاج الحركة الصاعدة إلى أحجام تداول مرتفعة للاستمرار ، وطالما لا نملك أحجام تداول كبيرة ، فلا يمكننا اعتبارها أي شيء سوى ارتداد على المدى القصير.

وتابعت الشركة في تقريرها ، أن الاستراتيجية الأفضل خلال فترة الارتداد السريع ط هي بيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات ، موضحة أنه في حال نجح المؤشر في الثبات أعلى مستوى 13.500 ، فمن المتوقع ارتفاعه نحو مستوى 13.850 نقطة.