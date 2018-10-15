تعاملات المصريين والعرب تدفع البورصة نحو التراجع في نهاية تعاملات اليوم

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اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 15 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي محدود في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 758.964 مليار جنيه مصري.

حجم التداول على الأسهم بلغ 147 مليون ورقة مالية بقيمة 708 مليون جنيه بـ21.5 ألف عملية لـ171 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 26.46% ، بينما استحوذ العرب على 6.32% ، واستحوذت المؤسسات على 46.29% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 53.70%.

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صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية مالت نحو البيع بقيمة 1.7 مليون جنيه ، 56.3 مليون جنيه ، 28.3 مليون جنيه ، ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 388 ألف جنيه، 81.1 مليون جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.12% وأغلق عند مستوى 13521 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.43% وأغلق عند مستوى 2092 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.49% عند مستوى 12834 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجعبنسبة 0.10% عند مستوى 698 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% وأغلق عند مستوى 1750 نقطة ، وكذلكصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% وصل إلى مستوى 453 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم ، ارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 91 شركة ، ولم تتغير مستويات 36 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت البورصة المصرية تراجعا في مؤشراتها كافة ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين على تباين في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتد كما هو متوقع ، حيث أغلق فوق المستوى 13.500 نقطة ، ورغم ذلك كانت أحجام التداول أقل من المتوسط ، بينما شهد النصف الثاني من الجلسة بعض الضغوط البيعية ، لكن هذا لم يزل تمامًا الأداء الإيجابي لجلسة أمس الأحد ، والذي انعكس بدوره في معظم الشموع على الرسوم البيانية اليومية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أنه على عكس التحركات الهابطة ، تحتاج الحركة الصاعدة إلى أحجام تداول مرتفعة للاستمرار ، وطالما لا نملك أحجام تداول كبيرة ، فلا يمكننا اعتبارها أي شيء سوى ارتداد على المدى القصير.