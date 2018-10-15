تعاملات المصريين والعرب تدفع البورصة نحو التراجع في نهاية تعاملات اليوم

منذ 11 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعاملات المصريين والعرب تدفع البورصة نحو التراجع في نهاية تعاملات اليوم
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 15 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي محدود في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 758.964 مليار جنيه مصري.

حجم التداول على الأسهم بلغ 147 مليون ورقة مالية بقيمة 708 مليون جنيه بـ21.5 ألف عملية لـ171 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 26.46% ، بينما استحوذ العرب على 6.32% ، واستحوذت المؤسسات على 46.29% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 53.70%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية مالت نحو البيع بقيمة 1.7 مليون جنيه ، 56.3 مليون جنيه ، 28.3 مليون جنيه ، ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 388 ألف جنيه، 81.1 مليون جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.12% وأغلق عند مستوى 13521 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.43% وأغلق عند مستوى 2092 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.49% عند مستوى 12834 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجعبنسبة 0.10% عند مستوى 698 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% وأغلق عند مستوى 1750 نقطة ، وكذلكصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% وصل إلى مستوى 453 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم ، ارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 91 شركة ، ولم تتغير مستويات 36 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت البورصة المصرية تراجعا في مؤشراتها كافة ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.
وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين على تباين في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتد كما هو متوقع ، حيث أغلق فوق المستوى 13.500 نقطة ، ورغم ذلك كانت أحجام التداول أقل من المتوسط ، بينما شهد النصف الثاني من الجلسة بعض الضغوط البيعية ، لكن هذا لم يزل تمامًا الأداء الإيجابي لجلسة أمس  الأحد ، والذي انعكس بدوره في معظم الشموع على الرسوم البيانية اليومية.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» ، أنه على عكس التحركات الهابطة ، تحتاج الحركة الصاعدة إلى أحجام تداول مرتفعة للاستمرار ، وطالما لا نملك أحجام تداول كبيرة ، فلا يمكننا اعتبارها أي شيء سوى ارتداد على المدى القصير.