البنك الدولي يدعم الاقتصاد المصري بـ 3 مليارات دولار

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كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 أكتوبر، عن أنه تم التوصل مع البنك الدولي على اتفاق يتيح تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الاتفاق يأتى ذلك فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولى فى نيويورك سبتمبر الماضى.

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وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها أجرت مباحثات مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولى خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي بمدينة بالي بإندونسيا، حول الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد، والذى يأتى فى إطار ثقة البنك الدولى فى إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

ولافتت المديرة الإدارية للبنك الدولى، إن البنك الدولى حريص على دعم الاقتصاد المصري والجهود الرامية لتحسين البيئة الاقتصادية بمصر، وسرعة عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتا إلىعلى حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى.