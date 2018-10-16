البورصة تواصل خسائرها وتفتتح جلسة اليوم على تراجع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في المؤشرات كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع في بداية التعاملات بنسبة 0.11% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.15% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.51%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع هو الآخر بنسبة 0.07% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.