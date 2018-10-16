كل ما تريد معرفته عن مدينة العلمين الجديدة

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تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تنفيذ وإنشاء المدن الجديدة ، بهدف التوسع العمراني في مصر ، وتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى ، لتقليل الكثافة السكانية والضغط المروري وضغط المرافق ، وغيرها من الخدمات التي تؤثر على المواطنين.

مدينة العلمين الجديدة ، واحدة من 4 مدن مليونية ، تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في الفترة الحالية ، بعد الانتهاء من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة المنصورة الجديدة ، ومدينة شرق بورسعيد.

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وتضم مدينة العلمين الجديدة ، محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف متر ، وتعمل بالطاقة الشمسية ، كما أنه جار تشطيب 10 آلاف شقة إسكان اجتماعي في المدينة ، بحسب ما جاء في صفحة «رؤية مصر 2030».

وتخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لأن تضم مدينة العلمين الجديدة ط الحي اللاتيني الذي يقام على مساحة 450 فدانا ، ويحمل طابع الإسكندرية القديمة ، بنفس نمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم ، على أن يتضمن الحي اللاتيني ، نحو 12 ألف وحدة سكنية.