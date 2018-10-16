البورصة تقلص خسائرها وتتحول نحو الربح في منتصف تعاملات اليوم

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حوّلت البورصة المصرية الخسائر التي منيت بها في بداية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إلى مكاسب في منتصف تعاملات اليوم ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.98% ، حيث وصل إلى مستوى 13653 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.3% ، حيث وصل إلى مستوى 2119 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.79% ، حيث وصل إلى مستوى 12936 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.31% ، حيث وصل إلى مستوى 700 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46% ، حيث وصل إلى مستوى 1758 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.10% ، حيث وصل إلى مستوى 453 نقطة.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في المؤشرات كافة أيضا.