البورصة تواصل تحقيق الأرباح وتنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعى في المؤشرات كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 9.3 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 768.226 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 150 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 897 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 24.4 ألف عملية لـ173 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة استحواذ قدرها 52.42% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 35.98% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 11.6% خلال جلسة تداول اليوم ، فيما استحوذت المؤسسات على نسبة 55.21% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 44.78%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 56.5 مليون جنيه ، 2.2 مليون جنيه ، 45.4 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 14.4 مليون جنيه ، 2.9 مليون جنيه ، 86.8 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.24% ، حيث أغلق عند مستوى 13689 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.64% ، حيث أغلق عند مستوى 2126 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.16% عند مستوى 12984 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.47% عند مستوى 701 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% ، حيث أغلق عند مستوى 1761 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.13% ، حيث وصل إلى مستوى 453 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 118 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم14 شركة ، ولم تتغير مستويات 41 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت البورصة المصرية حوّلت الخسائر التي منيت بها في بداية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، إلى مكاسب في منتصف تعاملات اليوم ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع ، كما افتتحت البورصة جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الإثنين ، على تراجع جماعي في المؤشرات كافة أيضا.