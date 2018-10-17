تفاصيل مشروع دمياط للأثاث و البورصة السلعية

Advertisements

أعلن نائب رئيس بنك التنمية الصناعية حمدي عزام قائلاً “إن هيئة التنمية الصناعية قد قامت بتمويل مدينة الروبيكي للجلود، كما قام أيضاً بتمويل البورصة السلعية في محافظة البحيرة والتجمعات المنفذة بها”.

وأضاف “إن ذلك يتوافق مع توجهات الدولة المصرية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، وخصوصاً بصناعة الأثاث في جمهورية مصر العربية، وتطوير عمليات الترويج والتسويق وكذلك عمليات التصدير في ظل توافر مزايا الموقع إلى جانب القرب من الموانئ التصديرية في محافظة بورسعيد، ودمياط”.

Advertisements

وأضاف حمدي عزام “إن تمويل مشروع مدينة دمياط للأثاث الذي تم توقيعه اليوم يعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي توافق مع دور التنمية الراهن العمل على الاستغلال بطريقة مثلى لكافة الإمكانات الاقتصادية المتاحة في محافظة دمياط”.

وأكد “إن تلك الأعمال تساهم في العمل على تنمية منطقة شمال الدلتا إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للشباب المصري، إلى جانب إقامة مركز إقليمي يعمل على تحفيز وتنمية الاستثمار وقطاع الأعمال إلى جانب العمل على توفير السلامة والأمن إلى جانب الحفاظ على الصحة العامة من خلال توجيه الورش إلى منطقة صناعية متخصصة بعيدة كل البعد عن السكان”.

وقد قامت بنك التنمية الصناعية بتوقيع بروتوكول تعاون مع “شركة دمياط للأثاث”، ويهدف البروتوكول إلى تمويل جميع الصناعات المتعلقة بصناعة الأثاث مع تقديم تمويلات مناسبة للحرفيين في “مدينة الأثاث الجديدة” التي سوف يتم إقامتها على مساحة تصل إلى ثلاثمائة وواحد وثلاثين فدان في محافظة دمياط.

وتضمن المدينة الصناعية الجديدة حوالي مائة وخمسين مصنع، وألف وخمسمائة ورشة متوسطة وصغيرة للأثاث، ويأتي وقيع البروتوكول من أجل العمل على تقديم التمويلات اللازمة للمدينة الجديدة المتخصصة في صناعة الأثاث.

وتعد مدينة الأثاث الجديدة بدمياط من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة المصرية دعم كبير في مجال صناعة الأثاث من أجل إقامة العديد من الصناعات المغذية والصناعة المتكاملة لصناعة الأثاث وتعمل على توفير الخدمات وكذلك المرافق التي تحتاج إليها من أجل إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال صناعة الأثاث المحلية وتحولها إلى صناعة عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقد تم توقيع البروتوكول من قبل العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ورئيس مجلس الإدارة ماجد فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المعتز محمد بهاء الدين، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث أسامة صالح، وبحضور عدد كبير من قيادات البنك.

وأشار رئيس بنك التنمية الصناعية قائلاً “إن البنك لديه استراتيجية من أجل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة إلى النمو الاقتصادي، وضمن مبادرة البنك المركزي المصري بغرض الحد من البطالة والعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب المصري”.

أقرا المزيد «الحكومة» تكشف عن رواتب الفتيات في مجمع الصناعات الصغيرة: 4 آلاف جنيه مصري