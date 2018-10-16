«الاستثمار» تكشف عن قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، برئاسة الدكتورة سحر نصر ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، التوصل إلى اتفاق جديد مع البنك الدولي ، بشأن إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي بيان صحفي عنها اليوم الثلاثاء ، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا ، المديرة الإدارية للبنك الدولي ، في مدينة بالي ، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد.

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وأضافت الدكتورة سحر نصر ، أن التمويل الجديد يأتي في إطار ثقة البنك الدولي ، في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر ، بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها ، قالت كريستالينا جيروجيفا ، المديرة الإدارية للبنك الدولي ، إن البنك الدولي حريص على دعم جهود الحكومة المصرية ، في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ، مؤكدة في الوقت ذاته ، حرص البنك الدولي على دعم القطاعات ذات الأولوية ، خاصة تنمية سيناء ، وذلك بقيمة مليار دولار ، فضلا عن دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة ، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.