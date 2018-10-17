نقيب الفلاحين يطالبهم بالتوجه بشكل سريع للجمعيات الزراعية.. تعرف على الأسباب

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أعلن النقيب العام للفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام أنه يتوجب على جموع الفلاحين أن يتوجهون إلى الجمعيات الزراعية في جميع المحافظات من أجل التسجيل والعمل على تحديث البيانات في “منظومة كارت الفلاح الذكي”.

وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام أن الفلاحين سوف يتمتعون بالعديد من المزايا من خلال استخدامهم كارت الفلاح الذكي، ومنها صرف المبيدات والأسمدة وجميع المستلزمات الزراعية.

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وأشار قائلاً “إن تطبيق كارت الفلاح الذكي سوف يعمل على تطبيق منظومة معلومات وبيانات مخزنة من أجل تسهيل عمليات صرف الأسمدة الزراعية”، وأشار “إن الدولة المصرية تهتم بصورة كبيرة لهذا الملف وتعمل من أجل سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن”.

وأعلن الفلاح الفصيح محمد برغش قائلاً “إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تناشد جميع المزارعين أن يتوجهوا إلى كافة المديريات الزراعية من أجل تسجيل وتحديث البيانات في منظومة كارت الفلاح الذكي”، وأوضح إن كل تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الفلاح المصري.

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