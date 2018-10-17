الحكومة تعلن تخليها عن محطة غاز طبيعي مسال مبكرا

منذ 44 دقيقة أخبار الاقتصاد
الحكومة تعلن تخليها عن محطة غاز طبيعي مسال مبكرا
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

أعلنت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، موافقتها على دفع رسوم لشركة «هوج إل إن.ة جي» النرويجية ، لإنهاء عقد تأجير محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال مبكرا.

وفي بيان صحفي عنها ، أوضحت «إل إن جي إن» ، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ، وافقت على دفع الفارق بين عقدها ، الخاص بوحدة التخزين العائم وإعادة التغييز ، وعقد جديد مع طرف ثالث.

وزادت شركة «إل إن جي بي» ، أن الوحدة هوج جالانت ، سوف تبدأ العمل كناقلة عادية للغاز الطبيعي المسال، كما أن العقد المعدل من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ ، في شهر أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ويستمر حتى شهر أبريل من العام 2020 ، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الحكومة المصرية ، استأجرت المحطة «هوج جالانت» ، من «هوج إل إن جي» ، والمحطة «بي دبليو سنغافورة» ، من «بي دبليو جروب» في العام 2015 ، وكان من المفترض أن يظل الاتفاقان ساريان حتى العام 2020.

وحتى الآن ما تزال المحطتان «هوج جالانت» ، و«بي دبليو سنغافورة» ، راسيتين قرب بعضهما البعض في ميناء العين السخنة ، في خليج السويس ، وفقا لما أظهرته بيانات «رفينيتيف إيكون» ، بينما ذكر تقرير لوزارة البترول المصرية ، في سبتمبر الماضي ، أن الحكومة قررت وقف عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج.