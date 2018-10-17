مؤسسة عالمية تتوقع عجز الموازنة المصرية عن تحقيق فائض أولي

منذ 35 دقيقة أخبار الاقتصاد
مؤسسة عالمية تتوقع عجز الموازنة المصرية عن تحقيق فائض أولي
تخطيط اقتصادي

أصدرت مؤسسة ستاندرد تشارترد ، تقريرا جديدا ، توقعت خلاله تراجع نسبة العجز في الموازنة العامة المصرية ، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2018 / 2019.

وأوضحت «ستاندرد تشارترد» في تقريرها ، أن النسبة التي حددتها لعجز الموازنة المصرية ، أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة ، والتي قدرتها في وقت سابق بـ8.4%.

المؤسسة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية ، ذكرت توقعاتها بشأن صعوبة تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة ، والبالغ 2% ، وذلك في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي ، معللة ذك بأنه سوف يتطلب ﺧﻔض الدعم بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت «ستاندرد تشارترد» ، إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ، بصورة تخطت التوقعات كافة ، تشكل خطرًا على توقعاتها ، وعلى توقعات الحكومة المصرية ، بشأن العجز في الموازنة العامة.

ورغم الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة المصرية ، لتأمين ارتفاع أسعار النفط العالمية ، بغرض حماية الموازنة العامة ، فإن مؤسسة «ستاندرد تشارترد» ، تعتقد أنه من السابق لأوانه ، تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة ، كما أبدت المؤسسة الاقتصادية ، قلقها إزاء الديون الخارجية لمصر ، والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018 ، أي ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون.

وارتفع حجم الدين الحكومي المصري ، كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا ، إضافة إلى استلام مصر شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي في شهر يونيو المنصرم ، قدرها مليار دولار.

وكانت المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو ، أكدت تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء ، كما ساعد تراجع الحساب الجاري والقروض الخارجية ، في الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي ، الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس المنصرم ، بحسب «ستاندرد تشارترد».