«الضرائب» تخطر «جوميا» و«أوليكس» و«سوق دوت كوم» بخضوعهم لـ«القيمة المضافة»

منذ 17 دقيقة أخبار الاقتصاد
«الضرائب» تخطر «جوميا» و«أوليكس» و«سوق دوت كوم» بخضوعهم لـ«القيمة المضافة»
شركة جوميا مصر

أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ، خطابا للشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المحلية ، من بينها «سوق دوت كوم ، جوميا. وأوليكس» ، أخطرتهم فيه بخضوعهم لضريبة القيمة المضافة.

وفي تصريحات صحفية عنه ، قال مصدر في مصلحة الضرائب المصرية ، إن بعض الشركات استجابت بالفعل لتوجيهات المصلحة ، بإضافة ضريبة 14% على المبيعات ، مؤكدا التزام الشركات بتوريد الضريبة ، في نهاية كل شهر.

وكانت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، ذكرت في وقت سابق ، أنها بصدد وضع إطار ضريبي للتجارة الإلكترونية ، ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ، وذلك وفقا لما صرح به ، محمد عبد الستار ، مساعد وزير المالية.

وفي تصريحات صحفية سابقة عنه في شهر يوليو المنصرم ، قال وزير المالية المصري ، محمد معيط ، إن وزارته تُعد دراسة شاملة لفرض ضرائب على إعلانات «جوجل ، فيس بوك ، إنستجرام ، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية» ، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد.