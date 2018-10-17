«الضرائب» تخطر «جوميا» و«أوليكس» و«سوق دوت كوم» بخضوعهم لـ«القيمة المضافة»

Advertisements

أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ، خطابا للشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المحلية ، من بينها «سوق دوت كوم ، جوميا. وأوليكس» ، أخطرتهم فيه بخضوعهم لضريبة القيمة المضافة.

وفي تصريحات صحفية عنه ، قال مصدر في مصلحة الضرائب المصرية ، إن بعض الشركات استجابت بالفعل لتوجيهات المصلحة ، بإضافة ضريبة 14% على المبيعات ، مؤكدا التزام الشركات بتوريد الضريبة ، في نهاية كل شهر.

Advertisements

وكانت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، ذكرت في وقت سابق ، أنها بصدد وضع إطار ضريبي للتجارة الإلكترونية ، ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ، وذلك وفقا لما صرح به ، محمد عبد الستار ، مساعد وزير المالية.

وفي تصريحات صحفية سابقة عنه في شهر يوليو المنصرم ، قال وزير المالية المصري ، محمد معيط ، إن وزارته تُعد دراسة شاملة لفرض ضرائب على إعلانات «جوجل ، فيس بوك ، إنستجرام ، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية» ، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد.