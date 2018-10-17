البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها

منذ 32 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها
سوق المال المصري

افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن نجحت في تعويض جزء من خسائرها أمس الثلاثاء ، وأغلقت الجلسة على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.53% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.47% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.82%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.03% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الثلاثاء باللون الأخضر فوق مستوى المقاومة الثانوي 13.600 نقطة ، حيث أغلق عند مستوى 13.690 نقطة ، وحاليا يتجه نحو اختبار مستهدفها عند مستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن اختراق هذا المستوى ، قد يدفع المؤشر نحو مستوى 14.100 نقطة فقط ، حال نجاحه في كسر الاتجاه الهابط الذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي.

وزادت «مباشر» ، أن البنك التجاري الدولي الذي كان قائدا لهذا الارتفاع ، يختبر مستوى المقاومة الرئيسي له عند مستوى 82.50 جنيه ، وإذا نجح في كسره فسوف يترتب عليه مزيد من الارتفاع إلى مستوى 84.00 جنيه ، ما يساعد السيناريو الصاعد الذي ذكرناه بالوصول لمستوى 14.100 نقطة.