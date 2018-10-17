البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن نجحت في تعويض جزء من خسائرها أمس الثلاثاء ، وأغلقت الجلسة على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.53% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.47% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.82%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.03% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الثلاثاء باللون الأخضر فوق مستوى المقاومة الثانوي 13.600 نقطة ، حيث أغلق عند مستوى 13.690 نقطة ، وحاليا يتجه نحو اختبار مستهدفها عند مستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن اختراق هذا المستوى ، قد يدفع المؤشر نحو مستوى 14.100 نقطة فقط ، حال نجاحه في كسر الاتجاه الهابط الذي بدأ في شهر سبتمبر الماضي.

وزادت «مباشر» ، أن البنك التجاري الدولي الذي كان قائدا لهذا الارتفاع ، يختبر مستوى المقاومة الرئيسي له عند مستوى 82.50 جنيه ، وإذا نجح في كسره فسوف يترتب عليه مزيد من الارتفاع إلى مستوى 84.00 جنيه ، ما يساعد السيناريو الصاعد الذي ذكرناه بالوصول لمستوى 14.100 نقطة.