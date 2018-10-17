تعرف على رقم الخط الساخن لتلقي شكاوى عيوب الصناعة

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أكد الكيميائي إبراهيم المانسترلي ، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، أن الصناعة هي المورد الوحيد الذي تمتلك مصر مقومات نجاحه كافة ، بالنظر إلى العديد من القطاعات التي يتأثر انطلاقها بالعوامل الخارجية على درجة كبيرة ، مثل قطاع السياحة.

وخلال كلمته على هامش إطلاق مجموعة فاين الصحية القابضة ، أحدث منتجاتها في السوق المصري ، قال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، إن السوق واعدة بالنسبة للصناعات كافة ، نظرا لما تملكه مصر من تعدد الموارد والتعداد السكاني الكبير ، للذي يتجاوز الـ100 مليون مستهلك ، لافتا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة ، والتي جاء على رأسها قانون الاستثمار الجديد للعام 2017 ، مهدت الطريق أمام العديد من الشركات لدخول السوق المصري ، واتخاذ مصر قاعدة صناعية لها.

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وأضاف الكيميائي إبراهيم المانسترلي ، أن الجودة والتكلفة هما عنصرا النجاح لأي صانع في السوق المصري ، وذلك في ظل الطلب المتزايد من قبل المستهلكين ، فضلا عن المنافسة الشرسة بين الصناع أنفسهم على زيادة الحصص السوقية ، مؤكدا أن الدولة دائما تساند الصناعات المحلية ، بهدف توفير منتجات عالية الجودة ، في إطار تغطية الطلب دون الإخلال بالحفاظ على البيئة وصحة المستهلكين.

وزاد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، قائلا إن المصلحة تدعم الإجراءات كافة ، التي من شأنها تسهيل وتسريع عمل الداراسات الفنية ، لتحديد نسب الفاقد والهالك ومعدل استخدام الخامات ، والتي تلزم الأنظمة الجمركية المختلفة ، مثل السماح المؤقت والدرو باك.

كما تحدث الكيميائي إبراهيم المانسترلي ، عن دور مصلحة الرقابة الصناعية ، في مواجهة مشكلات البيئة ، لافتا إلى الحملات التفتيشية على المصانع للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، كما كشف عن تخصيص المصلحة ، خطا ساخنا برقم 19783 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن عيوب الصناعة ، والعمل على حلها بالتواصل مع المنتجين.