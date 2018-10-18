فلاحين الدقهلية تتوقع ارتفاع أسعار الأرز بشكل مخيف.. تعرف على الأسباب

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صرح نقيب الفلاحين في الدقهلية علي العصفوري قائلاً “إن ارتفاع سعر طن الأرز ليسجل ما يقارب من خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المتوقع أن يرتفع سعر طن الأرز بشكل مخيف بسبب سياسات الاحتكار”.

وأضاف “إن قرار الصادر بشأن تقليص مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الأرز قد تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار”، وأشار “في السابق كان الفلاح يزرع الأرز دون أي خوف، كما أن التجار كانوا لا يحتكرون مثل الوقت الراهن، أكد أن خوف التجار من ارتفاع أسعار الأرز جعلهم يحتكرون الأرز، وبعد أن كثرت زراعة الذرة والقطن بعد أن كان الأرز من أهم المحاصيل الزراعية”.

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وأوضح “إن استيراد الأرز سوف يكون هو السائد بعد احتكار عدد من التجار للأرز، وهذا ما يعد بالأمر المؤسف، وسوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز بشكل كبير، إلى جانب تلاعب البعض بالأسعار ويدفع المواطن البسيط ثمن كل هذا”.

وطالب المسؤولين داخل الدولة المصرية بالتصدي للممارسات الاحتكارية لمحصول الأرز، وقد أعلنت “مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية” أنها قد قررت زراعة ما يقارب من مائة واثنين وثمانين ألف فدان من الأرز خلال العام الجاري 2018، بدل من زراعة ثلاثمائة ألف فدان خلال عام 2017.