البورصة تربح 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم

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أغلقت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بفعل صعود عدد من الأسهم القيادية ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، وكذلك ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 5.7 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 733.929 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 248 مليون ورقة مالية ، بقيمة 696 مليون جنيه ، بتنفيذ 21.6 ألف عملية لـ175 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.66% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 17.51%، بينما استحوذ العرب على 7.82% ، وكذلك استحوذت المؤسسات على 38.75% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 61.24%.

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صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية مالت نحو البيع بقيمة 80 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 41.4 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بقيمة 3.7 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 95.7 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.92% وأغلق عند مستوى 13815 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.07% وأغلق عند مستوى 2149 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.11% عند مستوى 13128 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 1.30% عند مستوى 692 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.84% ، حيث أغلق عند مستوى 1747 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ووصل إلى مستوى 455 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 47 شركة ، ولم تتغير مستويات 37 شركة وبقيت ثابتة كما هي.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بفعل صعود عدد من الأسهم القيادية ، وتراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء ، ومالت تعاملات المصريين نحو البيع.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بعد أن نجحت في تعويض جزء من خسائرها أمس الثلاثاء ، وأغلقت الجلسة على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الثلاثاء باللون الأخضر فوق مستوى المقاومة الثانوي 13.600 نقطة ، حيث أغلق عند مستوى 13.690 نقطة ، وحاليا يتجه نحو اختبار مستهدفها عند مستوى 13.850 نقطة.