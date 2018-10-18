البترول: ربط حقل غاز ريفين قبل نهاية 2019 ليصل الإنتاج لـ 350 مليون مكعب يوميًا

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، اليوم الخميس، الموافق 18 أكتوبر، أنها تستهدف ربط المرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، من حقل ريفين خلال النصف الثانى من عام 2019، بطاقة تصل لنحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وذلك وفقا لخطة شركة بى بى البريطانية المشغلة للمشروع.

وذكر مصدر مسئول بقطاع البترول أنه لدى كلا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” خطة لتنفيذ مشروع نقل غازات حقل ريفين من البحر المتوسط إلى مجمع غازات الصحراء الغربية، الإ أنه لم يتخذ خطوات فعلية فى ذلك الأمر حتى الآن.

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تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف يضم كلا من شركة “بى بى” البريطانية، وشركة ديا الألمانية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح المرحلة الأولى من مشروع حقلا ليبرا وتورس- في منتصف مايو 2017 بطاقة إنتاجية تصل لنحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز.

ويبلغ احتياطي انتاجية المشروع المؤكدة بجميع مراحله وحقوله الخمسة حوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز وحوالى 55 مليون برميل متكثفات.

وتعتبر المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية أحد المراحل التى ساهمت فى تخفيض الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الغاز الطبيعى. ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.