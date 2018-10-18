البورصة تستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بتباين في المؤشرات

منذ 50 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بتباين في المؤشرات
البورصة

افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على تباين في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.29% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.06%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 0.03% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الأربعاء باللون الأخضر ، حيث أغلق عند مستوى 13.815 نقطة ، بعد أن وصل إلى المستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» أن مؤشر الأسهم القيادية ، يواجه منطقة مقاومة بين 13.850 و14.100 نقطة ، ومن المتوقع أن تعيق التقدم وتجذب بعض القوى البيعية.

كما أوصت شركة مباشر ، بتخفيف المراكز وإعادة الشراء لاحقًا في مستويات سعرية أفضل ، موضحة أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات المقاومة وجني الربح ، كرد فعل طبيعي لذلك.