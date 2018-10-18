البورصة تستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بتباين في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تباين في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على تباين في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.29% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.06%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 0.03% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الأربعاء باللون الأخضر ، حيث أغلق عند مستوى 13.815 نقطة ، بعد أن وصل إلى المستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» أن مؤشر الأسهم القيادية ، يواجه منطقة مقاومة بين 13.850 و14.100 نقطة ، ومن المتوقع أن تعيق التقدم وتجذب بعض القوى البيعية.

كما أوصت شركة مباشر ، بتخفيف المراكز وإعادة الشراء لاحقًا في مستويات سعرية أفضل ، موضحة أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات المقاومة وجني الربح ، كرد فعل طبيعي لذلك.