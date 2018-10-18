تعرف على خطة الحكومة لزيادة دخل الفرد لـ6 آلاف دولار

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كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن خطة الحكومة لتحسين مستوى دخل المواطن المصري.

وفي تصريحات لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز» ، تحدثت الدكتورة هالة السعيد ، عن خطة لعمل إصلاحات هيكلية في القطاعات الواعدة بالدولة كافة ، وتشمل قطاعات «الصناعة ، الزراعة ، السياحة ، البترول ، والاتصالات» ، بهدف استدامة النمو ، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة دخل الفرد في العام 2023 في حدود 6 آلاف دولار ، شرط ضبط معدلات النمو السكاني بمعدل 2.2%.

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وزادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن تحسين مستوى دخل الفرد في مصر ، يأتي على رأس أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، وأيضا الخطة الاقتصادية متوسطة المدى 2018/2019- 2022/2023.

وشددت الدكتورة هالة السعيد ، على أهمية الاستثمارات العامة في مصر ، مثل الإنفاق على البنية الأساسية ، مثال ذلك «التعليم ، الصحة» ، والتي تؤدي إلى جودة الخدمة المقدمة للمواطن ، ما يؤدي بدوره إلى تحسن طريقة المعيشة في نهاية المطاف.