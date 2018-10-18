تعرف على خطة الحكومة لزيادة دخل الفرد لـ6 آلاف دولار

منذ 21 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على خطة الحكومة لزيادة دخل الفرد لـ6 آلاف دولار
الدولار الأمريكي

كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن خطة الحكومة لتحسين مستوى دخل المواطن المصري.

وفي تصريحات لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز» ، تحدثت الدكتورة هالة السعيد ، عن خطة لعمل إصلاحات هيكلية في القطاعات الواعدة بالدولة كافة ، وتشمل قطاعات «الصناعة ، الزراعة ، السياحة ، البترول ، والاتصالات» ، بهدف استدامة النمو ، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة دخل الفرد في العام 2023 في حدود 6 آلاف دولار ، شرط ضبط معدلات النمو السكاني بمعدل 2.2%.

وزادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن تحسين مستوى دخل الفرد في مصر ، يأتي على رأس أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، وأيضا الخطة الاقتصادية متوسطة المدى 2018/2019- 2022/2023.

وشددت الدكتورة هالة السعيد ، على أهمية الاستثمارات العامة في مصر ، مثل الإنفاق على البنية الأساسية ، مثال ذلك «التعليم ، الصحة» ، والتي تؤدي إلى جودة الخدمة المقدمة للمواطن ، ما يؤدي بدوره إلى تحسن طريقة المعيشة في نهاية المطاف.