البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات جلسة اليوم

Advertisements

فقدت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، المكاسب التي منيت بها في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس ، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 13729 نقطة ، متراجعًا بـ0.63% ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31% عند 690 نقطة ، ونزل المؤشر الأوسع نطاقًا 0.39% عند 1740 نقطة.

قيم التداول على الأسهم بلغت 283 مليون جنيه من إجمالي الأسهم المتداولة ، والتي يبلغ عددها 134 سهما ، حيث هيمن التراجع على أداء 58 سهما ، بينما ارتفع أداء 34 سهما آخرين ولم يتغير أداء الباقية.

Advertisements

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، على تباين في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على تباين في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الأربعاء باللون الأخضر ، حيث أغلق عند مستوى 13.815 نقطة ، بعد أن وصل إلى المستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» أن مؤشر الأسهم القيادية ، يواجه منطقة مقاومة بين 13.850 و14.100 نقطة ، ومن المتوقع أن تعيق التقدم وتجذب بعض القوى البيعية.

كما أوصت شركة مباشر ، بتخفيف المراكز وإعادة الشراء لاحقًا في مستويات سعرية أفضل ، موضحة أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات المقاومة وجني الربح ، كرد فعل طبيعي لذلك.