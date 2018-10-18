البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات جلسة اليوم

منذ 26 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات جلسة اليوم
البورصة المصرية

فقدت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، المكاسب التي منيت بها في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس ، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 13729 نقطة ، متراجعًا بـ0.63% ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31% عند 690 نقطة ، ونزل المؤشر الأوسع نطاقًا 0.39% عند 1740 نقطة.

قيم التداول على الأسهم بلغت 283 مليون جنيه من إجمالي الأسهم المتداولة ، والتي يبلغ عددها 134 سهما ، حيث هيمن التراجع على أداء 58 سهما ، بينما ارتفع أداء 34 سهما آخرين ولم يتغير أداء الباقية.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، على تباين في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على تباين في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الأربعاء باللون الأخضر ، حيث أغلق عند مستوى 13.815 نقطة ، بعد أن وصل إلى المستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أضافت «مباشر» أن مؤشر الأسهم القيادية ، يواجه منطقة مقاومة بين 13.850 و14.100 نقطة ، ومن المتوقع أن تعيق التقدم وتجذب بعض القوى البيعية.

كما أوصت شركة مباشر ، بتخفيف المراكز وإعادة الشراء لاحقًا في مستويات سعرية أفضل ، موضحة أن العديد من الأسهم وصلت إلى مستويات المقاومة وجني الربح ، كرد فعل طبيعي لذلك.