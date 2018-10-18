انخفاض جديد في أسعار الدواجن

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أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة ، برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، انخفاض أسعار كيلو الدجاج بمقدار 3 جنيهات ، منذ بداية الأسبوع الحالي ، وحتى اليوم الخميس ، وذلك بسبب تراجع الطلب عليها.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، قال الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، إن سعر كيلو الدجاج انخفض من 26 حتى 23 جنيها تسليم مزرعة ، ويصل إلى المستهلك بين 27 حتى 28 جنيها للكيلو الواحد ، وذلك بعد أن كان يصل الكيلو للمستهلك ، بسعر يتخطى الـ 30 جنيها مطلع الأسبوع الحالي.

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وكشف رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن ، قائلا إنه لا توجد أي مؤثرات خارجية على سوق الدواجن ، كما أن آليات العرض والطلب هي سبب أي زيادة أو نقصان في الأسعار ، وزاد: «حتى الآن هناك ثبات في أسعار الأعلاف ، كما أن أي تراجع في الطلب على الدواجن ، يؤدي إلى خفض سعرها».