تعرف على خطوات استلام وحدات «دار مصر» في العبور

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أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، المهندس أحمد عمران ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بدء تسليم وحدات في 288 وحدة “2 عمارة” ، في المرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط في مدينة العبور.

وأكد المهندس أحمد عمران ، تحرير محاضر استلام الوحدات ، حيث أصبحت جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 12 يوما ، فضلا عن إتمام التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع العبور ، بهدف تحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات تسليم وحدات مشروع «دار مصر» للفائزين بها في مدينة العبور ، وهي كما يلي:

1. يتجه المواطن الفائز بالوحدة ، إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور «سوق العبور» ، لسداد المستحقات المالية الموجودة على الوحدة السكنية.

2. إحضار خطاب موجه إلى جهاز مدينة العبور ، يفيد بسداد المستحقات المطلوبة عن الوحدة السكنية كافة.

3. التوجه إلى مقر جهاز مدينة العبور ، لأخذ محضر الاستلام ومعه المستندات التالية: «صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة ، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان ، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك ، صورة إيصال سداد الوديعة ، وصورة إيصال سداد آخر قسط».