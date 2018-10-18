البورصة تختتم جلسة نهاية الأسبوع على تراجع جماعي

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اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على انخفاض جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 7 مليارات جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 766.953 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 170 مليون ورقة مالية ، بقيمة 672 مليون جنيه في 20.7 ألف عملية لـ157 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.32% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 22.45% ، والعرب على 6.22% ، بينما استحوذت المؤسسات على 45.95% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 54.04%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية مالت نحو البيع بقيمة ‘3.4 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بقيمة 23.7 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي.

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مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.24% وأغلق عند مستوى 13644 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.05% وأغلق عند مستوى 2127 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.63% عند مستوى 12914 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع هو الآخر بنسبة 0.19% عند مستوى 691 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% وأغلق عند مستوى 1740 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.39% ووصل إلى مستوى 455 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 87 شركة ، ولم تتغير مستويات 29 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وفقدت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، المكاسب التي منيت بها في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس ، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 13729 نقطة ، متراجعًا بـ0.63% ، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31% عند 690 نقطة ، ونزل المؤشر الأوسع نطاقًا 0.39% عند 1740 نقطة.

قيم التداول على الأسهم بلغت 283 مليون جنيه من إجمالي الأسهم المتداولة ، والتي يبلغ عددها 134 سهما ، حيث هيمن التراجع على أداء 58 سهما ، بينما ارتفع أداء 34 سهما آخرين ولم يتغير أداء الباقية.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، على تباين في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على تباين في المؤشرات.