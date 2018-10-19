«المالية» تؤجل طرح «الشرقية للدخان» في البورصة

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قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الوزارة قررت تأجيل طرح جزء من أسهم الشركة «الشرقية للدخان» في البورصة المصرية ، والذي كان مقررا طرحه خلال شهر أكتوبر الحالي ، وذلك لحين تحسن أداء البورصة المصرية.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة ، أوضح الدكتور محمد معيط ، أن قرار التأجيل يأتي في إطار خطة الوزارة ، لاختيار التوقيت المناسب للطرح في البورصة المصرية.

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وكانت وزارة المالية ، قررت في وقت سابق ، طرح جزء من أسهم الشركة «الشرقية للدخان – إيسترن كومباني» في البورصة المصرية ، خلال شهر أكتوبر الحالي بنسبة 4.5% ، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية ، الذي يشمل طرح 23 شركة في البورصة المصرية ، على مدار عامين.