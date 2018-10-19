تعرف على موعد طرح كراسات شراء أراض في العلمين والمنصورة الجديدة

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قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، المهندس طارق السباعي ، اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أن قيمة تأمين دخول المزايدة الخاصة بشراء أراض في مدينتي العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ، تتراوح بين 1.3 مليون و4 ملايين جنيه ، طبقًا لمساحة وموقع كل قطعة.

المهندس طارق السباعي ، أكد أن شراء كراسات الشروط يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل ، وتتراوح مساحة الأراضي بين 16.6 و60 فدانا ، وهذا هو الطرح الأول للأراضي في مدينتي المنصورة والعلمين الجديدتين.

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ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، إلى أن البيع يتم بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة ، حيث تتقدم الشركة بعرض فني وعرض مالي وفقا للضوابط الواردة في كراسة الشروط ، كما تُعقد جلسة الاستفسارات في مقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 6 نوفمبر ، ويتم التقييم الفني للعروض طبقا للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة في كراسة الشروط ، بينما يتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية في جهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء ، في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر.

وأوضح المهندس طارق السباعي ، أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة الذي يتراوح بين 1.3 و4 ملايين جنيه طبقا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة ، وفقًا لما هو وارد في كراسة الشروط، بشيك مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة ، وذلك بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة ، ويُقدم ضمن المظروف الفني.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، أنه يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيا ، والسعر المُقدم في العرض المالي يكون هو سعر السداد الفوري ، على أن تكون المعاملة المالية كما يلي: (استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسي بها المزايدة ، و1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء ، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد ، ويتم سداد باقي القيمة بالكامل ، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد ، ويمكن سداد باقي القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية ، مضاف إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المُعلن عنها من قبل البنك المركزي المصري وقت السداد + 2% على الرصيد المدين و0.5% مصاريف تحصيل ، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد وحتى تاريخ الاستحقاق ، ويُستحق القسط الأول + الفائدة بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد ، بينما يتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة ، ويتم تقديمه ضمن مستندات التعاقد.