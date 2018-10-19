الإسكان: مهلة سنة دون مقابل مادي لاستكمال المشروعات.. تعرف على الشروط

صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي عن منح كافة المشروعات سواء المشروعات العمرانية المتكاملة أو المشروعات الخدمية التي سجلت نسبه إنجازها حوال خمسة وتسعين في المئة مهلة عام كامل بدون الحصول على أي مقابل مادي مقابل استكمال باقي الأعمال التنفيذية في المشروع.
وأوضح قائلاً “لا يتم تسجيل الأراضي بعقد نهائي إلا بعد أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية في المشروع بنسبة 100% تبعاً للوائح العقارية”، وأكد “إن هذا القرار ينطبق على الأراضي الساري تخصيصها فقط”.
وأضاف أن الأراضي سوف يتم تخصيصها بالشروط الآتية “عدم وجود أي مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود تلك المستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو يتم جدولة تلك المستحقات لمدة زمنية تصل إلى شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة المسؤولة”.
وأشار من الشروط أيضا أن تكون أعمال الخدمات وكذلك المرافق الداخلية الضرورية قد تم تنفيذها بشكل فعلي، والتنازل عن أي دعاوى أمام القضاء قد تم تقديمها ضد الجهاز أو الهيئة”، وأوضح أن تلك التسهيلات لا يتم تطبيقها على الأراضي المخصصة في المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.
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