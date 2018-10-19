تفاصيل رحلات اليوم الواحد لبورسعيد للترفيه وشراء كسوة الشتاء

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ارتفعت أسعار ملابس الشتاء، والتي جعلت من حلم الكثير من المواطنين للحصول على كسوة الشتاء حلم بعيد المنال فقد قامت شركات السياحة بالعمل على تنظيم رحلة يومية إلى محافظة بورسعيد من أجل رخص أسعار الملابس والسلع هناك إلى جانب العمل على تنشيط السياحة الداخلية المصرية إلى جانب تنشيط الحركة التجارية داخل محافظة بورسعيد المصرية.

وأكد مسؤول في أحد الشركات السياحية أن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها من قبل عدد كبير من شركات السياحية المصرية إلى محافظة بورسعيد قد لاقت رواج كبير من المواطنين المصريين، حيث أن محافظة بورسعيد بها ملابس مستوردة بأسعار قليلة.

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تكلفة رحلة اليوم الواحد لبورسعيد

وأوضح أحد العاملين في شركة سياحة أن تكلفة رحلة اليوم الواحد إلى محافظة بورسعيد تصل إلى 125 جنيهاً مصرياً، وتشتمل تلك المصروفات مصروفات النقل والطعام، حيث يتوفر لجميع المشاركين في رحلات اليوم الواحد فسحة ترفيهية وسياحية داخل أحد المحافظات المصرية إلى جانب توفير فرصة لشراء كسوة الشتاء بأسعار مناسبة.

يعد شهر نوفمبر هو موسم رحلات اليوم الواحد إلى محافظة بورسعيد للعديد من الشركات السياحة المصرية، وأوضحت بعض من الشركات أن تلك الفترة تعد بداية الموسم إلى تلك النوعية من الرحلات ونصف عدد الركاب قد تم حجزه، تستمر تلك الرحلات بشكل يومي إلى محافظة بورسعيد.

تبدأ الرحلات اليومية إلى محافظة بورسعيد من شهر نوفمبر إلى شهر فبراير من كل عام، يتكون الفوج في تلك الرحلات من ثلاثين شخصاً في الرحلة اليومية إلى بورسعيد، وتعد تلك الرحلة من أهم الرحلات خلال فصل الشتاء، ومن أهم الشوارع التي يجوبها الزائرين في بورسعيد شارع طرح البحر، وشارع الجمهورية، والشارع التجاري، وشارع 23 يوليو.

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