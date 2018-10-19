موجة غلاء تضرب أسواق الخضار والفاكهه داخل الأسواق التجارية بجميع محافظات مصر

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شهدت الأسواق موجة من الارتفاع الكبير في اسعار الخضار والفاكهه أمس، وامتدت تلك الموجه إلى جميع المنافذ الحكومية لترتفع بها الأسعار أكثر من الأسواق التجارية الشعبية.

وقد أدت تلك الموجة من ارتفاع الأسعار إلى استياء المواطنين حيث أن هناك فئات أصبح من الصعب عليها شراء المنتجات والسلع، وأوضح التجار أن سبب الزيادة الجديدة في الأسعار هي قلة المعروض إلى جانب تحكم بعض من تجار الجملة المحتكرين.

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حيث شهدت محافظة الدقهلية ارتفاع في أسعار الطماطم وسجل سعر كيلو الطماطم عشرة جنيهات، وسجل سعر الفاصوليا الخضراء والبطاطس أثنى عشر جنيهاً، وسجل سعر البامية ما يقارب من خمسة عشر جنيهاً، وسعر سعر الفلفل سعر ثمانية جنيهات، وسجل سعر البلح سبعة جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز حوالي عشرة جنيهات.

وارتفعت أسعار الجملة في محافظة الدقهلية، وقد سجل سعر الطماطم بوزن عشرين كيلو جرام بسعر أكثر من مائة وستين جنيهاً داخل سوق الجملة، وقد انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان والقلقاس حيث أن سعرها في سوق الجملة لم يصل خمسة جنيهات.

أسعار الخضر والفواكه في دمياط

أعلن حامد أبو شاهين رئيس جمعية منتجي الخضر والفاكهة في محافظة دمياط قائلاً “إن تلف نسبة تصل إلى ثمانين في المئة من محصول الطماطم خلال الموسم الحالي يعود إلى أسباب غير معروفة”، وأكد “إن الطماطم نشفت على الشجر، بعد أن توقف نمو الطماطم على الشجر خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018 كما أن الذبابة البيضاء التي التهمت كميات كبيرة من المحاصيل الزراعة”، وأوضح أن هذا هي المرة الأولى التي تشهدها محافظة دمياط مثل تلك الكارثة.

ارتفاع غير مسبوق في أسواق الخضروات والفواكه بسوهاج

شكى العديد من القاطنين في محافظة سوهاج من عدم قدرتهم على شراء الخضروات والفواكه بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وأشار أحمد فقير أمين عام الفلاحين بمحافظة سوهاج حيث أوضح أن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه يعود إلى أحد الأسباب بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.

وأوضح أن تجار الجملة يحققون مكاسب كبيرة تصل إلى ضعف ثمن المحصول الزراعي، وأشار أن تجار الجملة يحصلون على كيلو الطماطم ما بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات للكيلو ويتم بيعه في الأسواق بسعر من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيهاً.

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