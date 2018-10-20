الأوراق المطلوبة لاستلام وحدات المرحلة الثانية من «دار مصر» في العبور

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كشف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، المهندس كمال بهجات ، اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن الأوراق المطلوبة لاستلام الوحدات السكنية ، في المرحلة الأولى بمشروع دار مصر في مدينة العبور.

وأوضح المهندس كمال بهجات ، أن المواطن الفائز بالوحدة السكنية ، عليه التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور «سوق العبور» ، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة ، وإحضار خطاب موجه لجهاز مدينة العبور ، يفيد بسداد المستحقات المطلوبة كافة.

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وتابع مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، أن المواطن يجب عليه التوجه إلى مقر جهاز مدينة العبور ،لأخذ محضر الاستلام ، ويكون معه المستندات الآتية

1. صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

2. صورة البطاقة للزوج أو الزوجة.

3. أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

4. أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

5. صورة إيصال سداد الوديعة.

6. صورة إيصال سداد آخر قسط.

ولفت المهندس كمال بهجات ، إلى أن هناك 288 وحدة سكنية ، عبارة عن (12 عمارة) أكواد (111) موقع 1، أرقام (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13) ، في المرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط في مدينة العبور ، جاهزة للتسليم للفائزين بها.