6.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة لـ التموين والثقافة والتأمين الصحي

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اعتمد وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 6.4 مليار جنيه ، عن شهر سبتمبر 2018 ، لصالح هيئة السلع التموينية ، المجلس الأعلى للثقافة ، الهيئة العامة للتأمين الصحي ، الهيئة الوطنية للإعلام ، وجهات أخرى.

الإتاحات التي اعتمدها وزير المالية اليوم ، تضمنت مبلغ 4 مليارات و500 مليون جنيه ، لصالح هيئة السلع التموينية ، قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز ، وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر سبتمبر 2018.

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وأتاحت وزارة المالية كذلك ، مبلغ 861 مليون و500 ألف جنيه ، بهدف تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة ، أدوية ومشتقات الدم ، فضلا عن إتاحة مبلغ 61 مليون جنيه ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر سبتمبر 2018 ، كدعم للمرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي.

كما تضمن الإتاحات كذلك ، مبلغ 220 مليون جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر سبتمبر 2018 ، إضافة إلى إتاحة 2 مليون و600 ألف جنيه ، لصالح المجلس الأعلى للثقافة ، لصرف مرتبات العاملين في شركة الصوت والضوء عن شهر سبتمبر 2018 ، وكذلك إتاحة 535 مليون و 77 ألف جنيه ، لصالح التعاقد مع كبار دور النشر والموسوعات ، والقنوات العلمية الثقافية والدولية ، بهدف الاستفادة من المحتوى العلمي الذي تقدمه المجالس التخصصية التابعة للدولة.

وتضمنت إتاحات وزارة المالية كذلك ، مبلغ 98 مليون و500 ألف جنيه ، لصالح الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، بهدف توفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر سبتمبر 2018 ، فضلا عن إتاحة مبلغ 62 مليون و 500 ألف جنيه ، قيمة الدعم المستحق لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر سبتمبر 2018 ، كي تتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

كما تضمنت إتاحات وزارة المالية كذلك ، مبلغ 62 مليون و 900 ألف جنيه ، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، كدعم اشتراكات الطلاب والخطوط غير الاقتصادية عن شهر أغسطس 2018.