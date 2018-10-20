بعثة النقد الدولي تبدأ زيارتها للقاهرة لبدء المراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي المصري

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تبدأ اليوم فعاليات زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة سوف تستغرق أسبوعين من أجل إجراءات المراجعة “الرابعة” في برنامج الإصلاحات الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية.

تأتي تلك الزيارة من بعثة صندوق النقد الدولي إلى الدول المصرية من أجل صرف الشريحة الخامسة من القرض الدولي الموجه إلى الدولة المصرية وتصل قيمة تلك الشريحة حالي ملياري دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي.

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توصلت الدولة المصرية إلى عقد اتفاق جديد من البنك الدولي من أجل توفير تمويل جديد تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، أوضح استطلاع الرأي الذي تم إجراءه وتتضمن حوالي أحد عشر اقتصادي أوضح أن اقتصاد الدولة المصرية سوف ينمو بنسبة تصل إلى 5.3% خلال السنة المالية الجاري 2018/ 2019، والتي بدأت منذ شهر يوليو لعام 2018، وفي الوقت الذي أظهر فيه قطاع السياحي تحسن كبير.

ومن المتعين أن نهي بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم 2018، وسط توقعات أن تحصل الدولة المصرية على شريحة جديدة مع حلول شهر ديسمبر لعام 2018.

سوف يتلقى وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع القادم، وحيث أن هناك فرق فني تابع لوزارة المالية سوف يتولى عرض آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الجمركي، والإصلاح المالي، وكذلك سياسات الدعم، وعرض الموازنة العامة للدولة المصرية، وعرض موقف الدين العام، وكذلك عجز الموازنة على بعثة صندوق النقد الدولي.

كما سيتم اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير التجارة والصناعة، ووزيرة التخطيط والإدارة والإصلاح الإداري، ومحافظ البنك المركزي المصري من أجل بحث موقف الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه داخل الدولة المصرية.

وصرح نائب وزير المالية المصري احمد كجوك قائلاً “تبقى مراجعتنا، وشريحتين على القرض بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دولار”، وأكد أنه لم يتم التقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، كما لم تتقدم الدولة المصرية بطلب اعتماد إضافي أو قرض إضافي أخر”.

تم تأجيل طرح نسبة أربعة ونصف في المئة من أسهم شركة الشرقية إيسترن كومباني “الشرقية للدخان” بناء على القرار الصادر من قبل “اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات بمجلس الوزراء المصري” بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

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