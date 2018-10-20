تفاصيل الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. طريقة الحجز، والمدن، ومقدم الحجز، والأوراق المطلوبة

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أعلن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي عن استعداده لطرح “الإعلان العاشر” للإسكان الاجتماعي، والذي من المتعين أن يبدأ خلال شهر نوفمبر القادم لعام 2018 تبعاً لتصريحات المسؤولين عن الإسكان داخل الدولة المصرية.

من المتوقع أن تشهد فعاليات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي مجموعة من المتغيرات في الاوراق المطلوبة، والشروط، إلى جانب طريقة السداد، وأسعار الوحدات السكنية، مقدم الحجز، وكذلك قيمة الدعم سوف تشهد تغير عن باقي الإعلانات السابقة التي تم الإعلان عنها.

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مدن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

يشهد الإعلان العاشر طرح ما يقارب من مائة وعشرين ألف وحدة سكنية في تسع مدن وهي كالتالي “مدينة الغردقة، مدينة السادات، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة بدر، ومدينة أكتوبر الجديدة”.

مواصفات الوحدات السكنية في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

تتضمن الوحدات السكنية في الإعلان العاشر لفئة الإسكان الاجتماعي مساحات موحدة تصل مساحتها على تسعين متراً، بتشطيب جيد، تتكون الوحدة السكنية من ثلاثة غرف، ومطبخ، وحمام وصالة.

وتتكون كل عمارة من المشروع السكني للإعلان العاشر من خمسة أدوار كل دور على شقتين، وهناك بعض الوحدات السكنية سوف تكون مساحتها حوالي خمسة وسبعين متراً، على أن يكون تسليم الوحدة السكنية خلال ثلاثين شهراً من تاريخ التقدم للحصول على الوحدة السكنية.

أسعار الوحدات السكنية في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي وقيمة الدعم

أسعار الوحدات السكنية سوق تبدأ من مائتين وعشرين ألف جنيهاً مصرياً، وتصل إلى مائتين وثلاثين ألف جنيهاً مصرياً، للوحدات التي تصل مساحتها إلى تسعين متراً، أما بالنسبة إلى الوحدات السكنية التي تصل مساحتها إلى خمسة وسبعين متراً تصل قيمتها إلى مائة وخمسة وثمانين ألف جنيه.

أما بالنسبة إلى مقدم الحجز فقد يصل إلى خمسة عشر ألف جنيه، وقد سجل خلال الإعلان السابق أحد عشر ألف جنيهاً بدل من تسعة ألاف جنيهاً خلال الإعلان الثامن لمشروعات الإسكان الاجتماعي.

قيمة الدعم في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي فقد ارتفعت إلى أربعين ألف جنيه، وذلك تبعاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري خلال شهر فبراير السابق لعام 2018، بدل من خمسة وعشرين ألف جنيه، والأقساط الشهرية سوف يكون المتوسط لها ستمائة جنيه شهرياً، يتم سداد خمسة في المئة من قيمة الوحدة السكنية عند استلام وديعة الصيانة.

طريقة تخصيص الوحدات السكنية أو التقدم إليها

يتم التقدم من أجل الحصول على الوحدات السكنية في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي عن طريق الحجز الإلكتروني على موقع “صندوق التمويل العقاري”.

أو أن يتوجه الراغب في الحجز أن يتوجه إلى مكاتب البريد من أجل شراء كراسة الشروط، وملء استمارة الحجز، ثم إرسال الاستمارة وإيصال سداد المصاريف الإدارية ومقدم الحجز عبر الموقع الإلكتروني.

بالنسبة إلى طريقة التخصيص فتتم عن طريقة قرعة إلكترونية، وإذا زادت الأعداد الراغبة في التقدم إلى حجز وحدات الإعلان العاشر سوف يتم ترتيبهم على حسب الأولويات، حيث تبدأ بالمتزوج الذي يعول، ثم الأرملة المعيلة، والمطلقة المعيلة، وفي حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً، ثم للعازب، وهناك تخصيص نسبة 5% من الوحدات إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط التقدم إلى حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان

سن الراغب في حجز الوحدة السكنية من واحد وعشرين إلى خمسين عاماً.

إلا يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية أو أي من أفراد أسرته قد حصل على دعم مسبق من الدولة المصرية سواء عن طريق شراء أرض أو وحدة سكنية.

يكون المتقدم مقيم في المحافظة التي يرغب في حجز الوحدة السكنية بها.

معدل دخل الشخص العازب 4200 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لدخل الشخص المتزوج تصل إلى 5700.

الأوراق المطلوب لحجز الوحدات بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي بتاريخ ساري.

تقديم صورة من مفردات الشخص مختومة من جهة العمل، بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الحرة يتم إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني ومعتمدة من البنك المركزي المصري.

برنت من التأمينات الاجتماعية.

إيصال غاز، أو مياه، أو كهرباء.

الأوراق المطلوب من الشخص المتزوج

صورة من الرقم بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

مفردات مرتب الزوجة أو الزوج.

قسيمة الزواج.

شهادات ميلاد الأولاد.

الأوراق المطلوبة من المطلقات والأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

بيان معاش إن وجد.

شهادة الوفاة، أو قسيمة الطلاق.

صورة من عقد إيجار.

شهادات ميلاد الأطفال.

بالنسبة للمطلقات في حالة تقاضي نفقة لابد من إحضار مستند من بنك ناصر أو مستند من الشؤون الاجتماعية يوضح قيمة النفقة.

الأوراق المطلوب من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

مستند بالإعاقة.

وصل مرافق مياه، أو غاز، أو كهرباء.

مفردات مرتب إن وجد.

برنت تأمينات اجتماعية إن وجد.

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