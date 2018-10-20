5 ضوابط لتفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية

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تسبب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خلق حالة من الجدل بعد الإعلان عن إعادة تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية داخل محافظات الإسكندرية، والقاهرة، والجيزة، وقد صحب الإعلان عن تفعيل هذا القانون حالة من الترقب والقلق داخل السوق المصري سواء للمستهلكين أو المنتجين.

صرحت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منى حرز “أنه لا توجد نية لوقف أو العمل على تعطيل تنفيذ القانون”، وأضافت “إن الحديث عن عدم إمكانية تطبيق القانون يعد حديث لا أساس له من الصحة”.

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وأوضحت أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل على التعاون مع جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون من أجل العمل على وضع آليات للتنفيذ، وأضافت أن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن على العمل على وضع آليات السوق، والعمل على مراجعة كافة إمكانيات تطبيق القانون لصالح التجار والمواطن في المقام الأول.

وتعمل الوزارة جاهد خلال الوقت الراهن على الانتهاء من العمل على تجهيز العديد من المجازر الآلية، وذلك المجازر النصف آلية، من أجل العمل على تسهيل عمليات الذبح الفوري من أجل عدم تكدس أصحاب المحلات التجارية داخل المجازر.

وصرح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد قائلاً “إن الغرفة تعقد العديد من الاجتماعات خلال الوقت الراهن من أجل العمل على تفعيل ضوابط وآليات تنفيذ التشريع الخاص بالقانون”.

وأكد أنه سوف يتم عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم يشمل جميع الأطراف المعنية بتطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية، وأوضح أن تطبيق القانون بدون أي آليات سليمة سوف يعمل على خلق أزمة بين صناع القرار وبين المنتجين.

وأكد أن هناك العديد من التضارب في تصريحات المسؤولين مما سوف يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على آليات تطبيق القانون، حيث أن التجار سوف يكون مشتت وغير مدرك للإجراءات التي من المفترض أن يتم إقرارها من أجل مزاولته لعمله.

ضوابط تنفيذ قانون حظر تداول الدواجن الحية

تطبيق نظام العينة قبل أن يتم ذبح الدواجن، وإصدار شهادة بالكمية الكاملة.

في حالة تغيير نشاط المحل سوف يحصل صاحب المحل على قرض مالي ميسر.

وصاحب المحل الذي سوف يقوم بالذبح داخل المجازر الآلية أو النصف آلية، سوف يقوم ببيعها داخل محله التجاري.

ضبط حركة الشحنات بما يتوافق مع حركة التجار.

زيادة العمالة المدربة المهارة في المجازر الآلية والنصف آلية، وتأهيل المجازر بالأعداد الكافية.

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