الحكومة تعلن تفاصيل قرعة مشروع سكن مصر

Advertisements

أعلن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ان إجراء القرعة اليدوية العلنية لجميع الحاجزين في مشروع سكن مصر للمرحلة الأولى، والتي قد تم طرحها خلال الفترة من الأول من شهر أغسطس وحتى الثاني من أغسطس لكل من مدينتي ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا” سوف تكون يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي” كما تتضمن القرعة المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر والتي قد تم طرحها في الفترة من الربع والعشرين من شهر يوليو، وحتى السادس عشر من شهر أغسطس السابق لعام 2018 بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان”.

Advertisements

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية المهندس طارق السباعي قائلاً “أنه بالنسبة إلى الوحدات المطروحة من مشروع سكن مصر في مدينة السادس من أكتوبر، والتي من المتعين أن تبدأ إجراءات القرعة العلنية اليدوية لها يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري سوف تبدأ القرعة لمسلسل الأدوار الأول والثاني والثالث”.

وأوضح “أن منطقة مسلسل واحد تقع في جنوب طريق الواحات وبالتحديد في جوار الداون تاون، وسوف تبدأ فعاليات القرعة في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وسوف يتم إجراء القرعة لمسلسل الأدوار وبالتحديد منطقة مسلسل اثنين الواقعة في جنوب طريق الواحات شمال مشروع “واحة أكتوبر”، بمنطقة مسلسل رقم ثلاثة في جوار مدينة الإنتاج الإعلامي، و مشروع دار مصر”.

وأكد طارق السباعي في بيان صدر عنه اليوم جاء فيه “بداءً من يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري سوف يتم إجراء القرعة لمسلسل الأدوار واحد واثنين وثلاثة بمنطقة مسلسل واحد بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس في مدينة بدر”.

وأضاف البيان “بالنسبة إلى القاهرة الجديدة سوف تكون في يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري لإجراء القرعة مسلسل الدور ثلاثة بمنطقة مسلسل غرب الجامعات الأندلس، ومسلسل الدورين الأول والثالث بمنطقة مسلسل اثنين المنطقة الأولى بمنطقة المعارض طريق القطامية العين السخنة، ومسلسل الأدوار الأول والثاني والثالث بمنقطة مسلسل ثلاثة المنطقة الثانية بمنطقة المعارض طريق القطامية العين السخنة يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لعام 2018 وإجراء قرعة لمسلسل الدور الثاني متكرر بمنطقة مسلسل اثنين المنطقة الأولى بمنطقة لمعارض طريق القطامية العين السخنة يوم الخميس الأول من شهر نوفمبر لعام 2018”.

وجاء أيضا في البيان “سوف يتم إجراء القرعة لمسلسل الدورين الأول والثالث في منطقة مسلسل أربعة بالحلية الثالثة التجمع الثالث أرضي/ أخير، ومسلسل الأدوار الأول والثاني والثالث بمنطقة مسلسل خمسة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، ومسلسل الأدوار الأول والثاني والثالث بمطقة مسلسل ستة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، ومسلسل الدور الثالث بمنطقة مسلسل سبعة بالتجمع الثالث بجوار السنترال “أخير”، ومسلسل الأدوار أول وثني وثالث في منطقة مسلسل ثمانية بالتجمع الثالث غرب الحي الأول، ومسلسل الدور الثالث بمنطقة مسلسل تسعة بالتجمع الثالث، شمال الحي الأول”.

وأشار السباعي “إن يوم الأحد الموافق الرابع من شهر نوفمبر القادم لعام 2018 سوف يتم إجراء القرعة لمسلسل الدور الأرض والأخير في منطقة مسلسل واحد بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، في مدينة العبور، ومسلسل الدورين الأول والثالث في منطقة مسلسل واحد، واثنين، وثلاثة بغرف جامعة دمياط جنوب الحي الأول، الحي المتميز شرق المدينة في مدينة دمياط الجديدة”.

وأوضح “أن مسلسل الدورين الأول والثاني بمنطقة امتداد المدينة، مدينة المنيا الجديدة، ومسلسل الدورين الثاني والثالث بمنطقة مسلسل واحد بالحي المتميز بالقرب من مركز المدينة مرحلة أولى، ومسلسل الدور الأول بالحي المتميز بالقرب من مركز المدينة مرحلة ثانية، بمدينة غرب قنا، ومسلسل الدوار الأول والثاني والثالث في الحي الأول مرحلة أولى، ومسلسل الدورين الأول والثاني بالحي الأول مرحلة ثانية بمدينة ناصر غرب أسيوط”.

وأشار الدكتور طارق السباعي إن إجراء القرعة في جميع المدن سوف يكون في استاد نادي المقاولون العرب، وأوضح قائلاً “على الحاجزين التواجد من تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً تبعاً للأيام التي تم تحددها لكل مدينة من أجل إجراء عملية تسجيل الحضور، وغلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسوف يتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز توقيع المتقدم شخصياً أو توكيل خاص”.

وأكد أنه بالنسبة إلى الحاجزين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز من أجل إيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بكافة المزايا، أما في حالة رغبة أحد العملاء في استرداد مبلغ مقدم الحجز مضافاً إليه العوائد فيمكن لهذا العميل التوجه إلى أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ابتداءً من يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر القادم لعام 2018، خلال أيام العمل من تمام الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة الخامسة مساءاً.

وأشار الدكتور السباعي “أنه في حالة لم يتمكن العميل من الحضور تطبق اللجنة التي قد تم تشكيلها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، مع تقديم نموذج بيانات العميل الخاصة به، على أن يتم وضعها في الصناديق الخاص بإجراء القرعة”.

وشدد على استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من حضور فعاليات القرعة العلنية اليدوية، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة القرعة عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية، وموقع بنك التعمير والإسكان، إلى جانب عرض كشوف الفائزين في القرعة بكل جهاز في المدينة المختصة به، وفرع البنك الخاص بها.