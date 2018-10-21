البورصة تبدأ تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.14% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.22% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.89%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة وصل إلى خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر الماضي ، ما أدى بدوره لظهور قوى بيعية دفعت المؤشر لمستوى 13.644 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية توقعت «مباشر» ، أن هذه القوى البيعية قادرة على سحب المؤشر على الأقل إلى مستوى 13350 نقطة ثم 13100 نقطة ، وعدا ذلك فهناك فرص متساوية للارتداد إلى مستوى 13.850 نقطة ، أو مواصلة الانخفاض إلى 12.800 نقطة ، كما أوصت «مباشر» ببيع الارتفاعات وزيادة نسبة السيولة ، وإعادة الدخول في مستويات سعرية.